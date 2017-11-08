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В Таллинне наблюдается бум на рынке недвижимости ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика

В Таллинне сейчас наблюдается бум на рынке недвижимости, считает исполнительный директор бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

"Часто считается, что бум автоматически означает экономический пузырь, но на самом деле речь идет о простом периоде роста", – сообщил Вахер в пресс-релизе.

"Дела в экономике идут хорошо, доля среднего класса быстро выросла – наряду с рынком недвижимости на это указывают также постоянно открывающиеся новые рестораны и растущие продажи автомобилей. Люди покупают сравнительно более дорогие и новые квартиры, поэтому растет число сделок и средняя статистическая цена квадратного метра. На самом деле реальные цены существенно не выросли за последние два-три года. Двухкомнатная квартира в панельном доме советских времен в Мустамяэ по-прежнему стоит в районе 65 000-70 000 евро", – добавил Вахтер.

По данным бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara, в октябре в Таллинне продали 866 квартир, что на 7,6% больше в годовом сравнении и на 5% больше, чем в сентябре. В среднем квадратный метр в таллиннской квартире стоил в октябре 1763 евро, что на 1% больше по сравнению с сентябрем. Самая дорогая из проданных квартир стоила 535 000 евро, а самая дешевая 3300 евро.

В октябре в Таллинне было продано 20 застроенных жилыми домами участков, что на 12 меньше, чем в сентябре. Самый дорогой из проданных частных жилых домов стоил 822 000 евро, а самый дешевый - 7900 евро.

Кроме того, в октябре было продано девять участков земли под жилищное строительство, как и в сентябре. Самый дешевый из них стоил 85 000 евро, а самый дорогой - 350 000 евро.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

недвижимостьдомаквартиры


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