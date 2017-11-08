Министр Ааб представит правительству три варианта будущего Батарейной тюрьмы

Министр государственного управления Яак Ааб предложит в ближайшее время правительству три варианта будущего разваливающейся Батарейной тюрьмы. В пятницу с ситуацией на месте хочет ознакомиться премьер-министр Юри Ратас.

"Детальная планировка практически достигла этапа утверждения и самый большой вопрос заключается в том, хочет ли государство само заниматься этим или нужно привлечь частного предпринимателя, предложив ему определенные условия, необходимые для общественного использования комплекса", – приводит слова министра Ааба портал ERR Uudised.

Если эти идеи не найдут поддержки, то есть третий вариант – консервация комплекса на время, пока не появятся лучшие идеи.

Согласно планировке, комплекс Батарейной крепости остался бы в общественном пользовании.

"Если комплекс привести в порядок, то его можно использовать в разных функциях – как место для размещения, питания и проведения свободного времени. Моя основная рекомендация – привести крепость в порядок и оставить в общественном пользовании. Из него получился бы центр проведения свободного времени в хорошем смысле слова", – сказал Ааб.

По словам министра, предпосылки для развития комплекса сами по себе хорошие, так как окружающая среда за последние пять-шесть лет изрядно изменилась.

"Приведены в порядок близлежащие улицы, также город запланировал реконструкцию улицы Вана-Каламая. Так что доступ к Батарейной крепости хороший", – сказал Ааб.

В пятницу Батарейную крепость, чтобы ознакомиться с ситуацией, посетит премьер-министр Юри Ратас.

Батарейная морская крепость в Таллинне включена в число семи подвергающихся наибольшей угрозе европейских памятников. Комплекс разваливается, а весенний шторм в 2017 году снес большую часть крыши, поэтому его посещать небезопасно.

Расположенная на берегу Таллиннского залива Батарейная морская крепость является крупнейшим и самым мощным оборонительным сооружением в Эстонии, построенным в стиле классицизма. Строительство крепости началось в 1829 году по приказу царя Николая I и было завершено к 1840 году. Батарейная крепость отражает в историческом и культурном плане историю Эстонии в XIX и XX веке. В период 1920-2005 гг Батарейная крепость выполняла функции тюрьмы.

Крепость находится в ведении фирмы по управлению государственной недвижимостью RKAS.