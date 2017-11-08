Рассмотрение ходатайства о досрочном освобождении Ассара Паулуса перенесли на конец ноября

Вируский уездный суд перенес на конец ноября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), которого СМИ называют одним из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии.

Изначально ходатайство должно было быть рассмотрено 8 ноября, но в итоге это будет сделано 24 ноября.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен, рассмотрение ходатайства перенесли, поскольку желание участвовать в процессе изъявил еще один адвокат Паулуса.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд в согласительном производстве признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, руководстве ею и подделке документа, приговорив его к семи годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, начиная с 2006 года Ассар Паулус руководил организованной преступной группировкой. Ее деятельность была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд также в согласительном производстве признал Паулуса виновным в финансировании незаконного оборота гашиша в крупном количестве в связи с делом по одной ида-вируской банде торговцев наркотиками.