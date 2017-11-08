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Решение по апелляции главы Нарвского горсобрания Александра Ефимова суд вынесет в конце января ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Александр Ефимов настаивает на своем оправдании.
Александр Ефимов настаивает на своем оправдании. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

В среду, 8 ноября, Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, которого суд первой инстанции признал виновным в мошенничестве.

"Прокуратура просит оставить без изменений приговор суда первой инстанции", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Адвокаты Ефимова - Владимир Садеков и Андрей Ефимов - настаивают на оправдании своего подзащитного.

"Тартуский окружной суд огласит решение не позднее 31 января следующего года", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Напомним, 28 июля Вируский уездный суд признал Ефимова (48) виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.

Отбывать наказание Ефимову не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

По решению суда Ефимову также придется вернуть Больничной кассе 2495,83 евро.

О своем намерении обжаловать это решение Ефимов сообщил журналистам сразу после оглашения судебного приговора.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

Как ранее заявлял прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмер Каск, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам Ефимов говорил, что у него есть возражения относительно предъявленных обвинений и выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение. Тем не менее около половины от общей суммы полученного пособия он Больничной кассе вернул.

На октябрьских выборах Александр Ефимов баллотировался в Нарвское горсобрание под третьим номером в списке Центристской партии. После выборов он был переизбран председателем представительного органа самоуправления.

Редактор: Сергей Михайлов

александр ефимов


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