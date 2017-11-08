Обвиняемому в жестоком убийстве бездомного в Ласнамяэ грозит 15 лет тюрьмы

Обвиняемому в жестоком убийстве 52-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ Валерию Геймонену грозит 15 лет тюрьмы - такое наказание в среду, 8 ноября, потребовала для него в Харьюском уездном суде окружной прокурор Аннели Лумисте.

Суд вынесет свое решение 16 ноября, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Харьюского уездного суда Аннели Вилу.

Если прокурор считает, что вина Геймонена в убийстве доказана, то он сам своей вины не признает.

Как ранее говорила Лумисте, в ходе досудебного производства по уголовному делу были собраны данные, свидетельствующие о том, что обвиняемый бил свою жертву тупым предметом, а также наносил пострадавшему удары ножом.

Инцидент произошел поздним вечером 12 марта в таллиннском районе Ласнамяэ в заброшенном депо на улице Раху. В общей сложности Валерий нанес Сергею 40 колото-режущих ран. От полученных травм тот скончался на месте.

Обвиняемый и жертва были знакомы друг с другом.

Первичное заседание по этому делу прошло в Харьюском уездном суде 25 октября.

И погибший Сергей, и обвиняемый в его убийстве Валерий - тоже бездомный - фигурировали в сюжетах программы "Инсайт", которая выходит на телеканале ETV+.