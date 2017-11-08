В Каталонии прошел день всеобщей забастовки, в ходе которого участники акции протеста перекрывали автомобильные и железнодорожные дороги во многих населенных пунктах, а движение в Барселоне было практически парализовано.

Днем протестующие перекрыли одну из ключевых улиц Барселоны (столицы Каталонии) – Гран-Виа. Кроме того, из-за действий манифестантов было прервано железнодорожное сообщение в другом крупном городе региона – Жироне. Всего из-за протестов в Каталонии затруднено или было приостановлено движение по нескольким десяткам дорог, сообщила в среду, 8 ноября, Новая газета.

Если в первой половине дня в каталонской столице общественный транспорт работал в штатном режиме, и с трудностями столкнулись только автобусы, следующие до международного аэропорта Эль-Прат, то затем движение в Барселоне было практически полностью парализовано, сообщила "Актуальная камера".

В общей сложности в день всеобщей забастовки в Каталонии протестующие перекрыли порядка 35 трасс и несколько железнодорожных путей.

Участники забастовки протестовали против задержания испанскими властями региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четверых бывших членов его правительства. Митингующие скандируют: "Свобода".

Ранее суд Испании арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Также суд выдал ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые сейчас находятся в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Пучдемон со своими соратниками сдались полиции Бельгии и заявили о готовности сотрудничать с местной прокуратурой. Бельгийский суд освободил их из-под ареста, поскольку не увидел причины держать их под стражей. При этом экс-чиновники обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.

В конце октября испанские власти распустили правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало "конституционного процесса" по отделению региона от Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. 90% участников голосования высказались за отделение от Испании.

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