Эксперты по конституции: президенту не следует возглавлять гособорону

Заявивший о такой оценке экспертный совет представит правительству свои окончательные выводы и предложения к лету следующего года, сообщил в среду, 8 ноября, портал ERR Uudised.

"Важно путем объективного государственно-правового анализа оценить, какие проблемы выявились в конституции в течение 25 лет, и какие могли бы у них быть решения", - пояснил министр юстиции Урмас Рейнсалу в январе этого года, когда впервые собрался созванный им экспертный совет. Задача совета - дать правительству к июню 2018 года рекомендации о том, следует ли внести в конституцию изменения или дополнения, и если да, то какие.

Одно предложение, которое совет обсудил на своем заседании 30 октября, касается роли президента в организации государственной обороны. По действующей редакции конституции, президент возглавляет государственную оборону Эстонии, присваивает своим приказом воинские звания, вносит в парламент предложения об объявлении военного положения, мобилизации и демобилизации, а в случае крайней необходимости принимает такие решения самостоятельно. При президенте также действует совещательный совет по вопросам гособороны.

Большинство членов экспертного совета по конституции склоняются к тому, чтобы поддержать передачу задач главы гособороны от президента премьер-министру, который на практике руководит организацией гособороны.

"Нынешняя модель главы гособороны восходит к 1938 году, ко времени президента (Константина) Пятса и главнокомандующего (Йохана) Лайдонера, что не сочетается ни с нашим нынешним парламентским государственным устройством, ни с нынешней ситуацией в сфере безопасности, - сказал один из членов совета. - Исключением является церемониальная роль президента в присвоении воинских званий, которые президент присваивает по предложению министра обороны или командующего Силами обороны, что сравнимо с вручением государственных знаков отличия перед Днем независимости".

По словам члена экспертного совета, присяжного адвоката и бывшего канцлера права Аллара Йыкса, это предложение "в общем и целом - шаг в верном направлении". Президенту для выполнения роли главы гособороны нужны властные рычаги и соответствующая структура, которые мы себе не представляем параллельно с исполнительной властью, считает юрист. "Таким образом, да, предложение - хотя мнение еще очень сырое - это шаг в правильном направлении".

С 2011 года командующего Силами обороны назначает премьер-министр

По словам Йыкса, передача правительству всех обязанностей главы гособороны была бы логичным продолжением удаления из конституции положения о том, что командующий Силами обороны назначается президентом. Принятая в 2011 году поправка была инициирована тогдашним президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Если раньше президент вносил парламенту предложение о назначении на должность или освобождении от должности командующего Силами обороны, то после изменения конституции это делает правительство по предложению министра обороны.

"Я благодарю и одобряю Рийгикогу, который решил изменением конституции, что в демократическом парламентском государстве, в государстве-члене НАТО силы обороны подчиняются исполнительной власти, и здесь не может быть места для различных интерпретаций", - сказал тогда президент Ильвес.

В феврале 2015 года был принят закон о государственной обороне, в котором уже прямо сказано, что "премьер-министр руководит организацией повышенной боеготовности и решает вопросы, связанные с военным положением".

Отставного генерала Антса Лаанеотса, участвовавшего в воссоздании Сил обороны Эстонии и занимавшего пост командующего в 2006-2011 годах, вопрос о полной передаче руководства гособороной правительству заставляет задуматься.

"Не будут ли это политизировать, потому что премьер-министр входит в партию, а президент не входит? Другого опасения нет, но это важно. Сейчас в случае агрессии против Эстонии объявить военное положение и мобилизацию должен президент, а в будущем тогда премьер-министр... Всегда ли у него хватит смелости? Конечно, роль президента в гособороне сегодня очень декоративная, он лишь формальный глава. Все это надо все же внимательно обдумать", - сказал Лаанеотс, входящий в состав комиссии по государственной обороне Рийгикогу.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу пока не захотел высказывать мнение, какая судьба ждет предложения экспертного совета, в том числе и в вопросе о передаче премьер-министру роли главы гособороны.

"Я не хочу комментировать государственно-правовую дискуссию до того, как эти предложения будут готовы. Это создает ненужный политический шум. Экспертный совет - это группа для конституционного анализа, а не рабочая группа для подготовки законопроекта (о внесении изменений) в Конституцию", - сказал Рейнсалу.

Председателем экспертного совета по конституции является министр юстиции.

В состав совета входят:

Юри Адамс (член конституционной комиссии Рийгикогу)

Прийт Пикамяэ (председатель Государственного суда)

Юлле Мадизе (канцлер права)

Хейки Лоот (государственный секретарь)

Мадис Эрнитс (судья Тартуского окружного суда)

Берит Аавиксоо (советник коллегии конституционного надзора Госсуда)

Уно Лыхмус (приглашенный профессор Тартуского университета)

Рене Вярк (доцент международного права Тартуского университета)

Аллар Йыкс (присяжный адвокат, бывший канцлер права)

Юри Райдла (присяжный адвокат, бывший министр юстиции)

Райт Марусте (бывший председатель Госсуда)

Мярт Раск (бывший председатель Госсуда, присяжный адвокат)

Экспертный совет анализирует такие сферы, как Европейский союз и суверенитет, гособорона и НАТО, правовые вопросы государственного устройства, суды, местные самоуправления, применение демократии, основные права и свободы.

Отдельно анализируются вопросы, возникшие в связи со вступлением Эстонии в ЕС и НАТО.