Nordica выйдет в прибыль благодаря председательству Эстонии в ЕС и холодному лету

Действующая под брендом Nordica эстонская авиакомпания Nordic Aviation Group AS выйдет в прибыль на два года раньше запланированного - уже в этом году - благодаря председательству Эстонии в ЕС, холодному лету и приемлемым ценам на топливо.

Начавшая свою деятельность ровно два года назад эстонская государственная авиакомпания Nordic Aviation Group AS (NAG) надеется стать прибыльной уже к концу текущего года. Авиакомпания интенсивно развивается как в Эстонии, так и на зарубежных рынках. В настоящее время у Nordica есть 16 самолетов, обслуживающих более 30 маршрутов, причем помимо базы в Таллинне имеются базы и в нескольких других странах Северной Европы. Экономические результаты минувших месяцев превзошли ожидания, и авиакомпания намерена завершить 2017 год в плюсе.

Председатель правления Nordica Яан Тамм заявил, что консервативный подход авиакомпании к прогнозированию экономических результатов уже не раз себя оправдал.

"С момента учреждения Nordic Aviation Group мы составляли скорее сдержанные, чем оптимистичные прогнозы, стараясь учесть всевозможные экономические факторы. Сегодня мы можем быть довольны, ведь нам удалось достичь большего, чем было предусмотрено два года назад и даже в начале этого года", - отметил Яан Тамм.

"Нас удручает каждый задержавшийся или отмененный рейс, но ни одна авиакомпания не способна полностью преодолеть эту проблему. Клиенты ожидают от нас стабильного и качественного обслуживания, так что в следующем году это вновь станет для нас явным приоритетом"

Бизнес-план действующей под брендом Nordica авиакомпании Nordic Aviation Group AS с самого начала предусматривал наращивание объемов авиарейсов на зарубежных рынках, поскольку размер отечественного рынка в контексте современного авиационного бизнеса недостаточен для стабильной предпринимательской деятельности.

В настоящее время 4 самолета оказывают субподрядные услуги LOT Polish Airlines, еще 4 самолета – SAS, а один самолет обслуживает органы местного самоуправления в Нидерландах и Швеции.

На 2018 год Nordica запланировала умеренный рост в Эстонии и в сфере экспортных услуг. Авиакомпания также намерена приобрести еще один запасной самолет, поскольку обеспечение стабильного обслуживания остается неизменным приоритетом. Соответственно, авиакомпания планирует дополнительно ввести в действие 3 или 4 самолета в течение следующего года.

"В 2017 году рост Nordica оказался более чем двукратным по ряду показателей. Приходится признать, что эти резкие изменения и усложненное расписание рейсов в связи с председательством Эстонии в Совете ЕС отрицательно сказались на качестве наших услуг в последние несколько месяцев. Нас удручает каждый задержавшийся или отмененный рейс, но ни одна авиакомпания не способна полностью преодолеть эту проблему. Клиенты ожидают от нас стабильного и качественного обслуживания, так что в следующем году это вновь станет для нас явным приоритетом. Наш рост в этом году необходим ради обеспечения стабильного развития", - пояснил Яан Тамм.