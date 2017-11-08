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Соцдем Рейн Рандвер стал депутатом Рийгикогу ({{commentsTotal}})

Эстония
Рейн Рандвер
Рейн Рандвер Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В среду, 8 ноября, соцдем Рейн Рандвер принес должностную присягу в качестве депутата Рийгикогу.

"Клянусь оставаться верным Эстонской Республике и ее конституционному строю", - сказал Рандвер во время присяги.

В парламент он попал как замещающий депутат. В главном законодательном органе страны Рандвер заменил своего однопартийца Ивари Падара, который стал депутатом Европарламента.

Рандвер с 2002 по 2011 год был членом Народного союза, после чего перебрался в Социал-демократическую партию.

С 2006 по 2007 год был министром окружающей среды. Работал в парламенте в периоды с 2003-го по 2006-й, а также с 2011-го по 2015-й, когда тоже был замещающим Падара депутатом.

На парламентских выборах 2015 года Рандвер набрал 1003 голоса.

Редактор: Сергей Михайлов

рейн рандвер


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