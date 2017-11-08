Майгре и Керт: у президента нельзя забирать роль главы гособороны

Мерле Майгре, занимавшая пост советника по безопасности президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Керсти Кальюлайд, и бывший командующий Силами обороны Йоханнес Керт не поддерживают передачу полномочий главы государственной обороны от президента премьер-министру.

По мнению Майгре, в такой небольшой стране как Эстония именно президент в качестве главы гособороны может символически и сбалансированно формировать надпартийную политику.

"Это исключительно важная роль в нынешних опасных ситуациях, когда в случае быстрой эскалации делается акцент на скорости процессов принятия решений", - сказала Майгре в среду в интервью ERR.

"Кроме того, Президент Республики играет балансирующую роль при принятии решений об использовании вооруженных сил в мирное время. Если у членов вооруженных сил, которые помогают гражданским властям, возникает необходимость применить непосредственное принуждение, то для этого требуется согласие президента", - пояснила она.

Майгре добавила, что именно при президенте образован совет по вопросам гособороны в качестве совещательного органа. Цель этого совета - создать форум для обсуждения, в котором официальные лица, уполномоченные формировать оборонную политику, могут высказывать и гармонизировать свои позиции.

Мерле Майгре возглавляет Центр киберзащиты НАТО. Ранее она работала советником по безопасности президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Керсти Кальюлайд в Министерстве обороны, аппарате генсека НАТО и представительстве НАТО на Украине.

Йоханнес Керт: гособорону должен возглавлять президент

Бывший командующий Силами обороны, член парламентской комиссии по гособороне Йоханнес Керт не считает целесообразным передавать премьер-министру функции главы гособороны.

"Премьер-министр, который занимается делами Европейского союза и еженедельно совершает рутинные заграничные поездки, причем не только в период председательства (в Совете ЕС), нуждается в заместителе, который будет следить за порядком, в том числе в сфере обороны, во время отсутствия премьера", - сказал входящий во фракцию Партии реформ Керт.

По его мнению, премьер-министру следует заниматься организацией взаимодействия министерств и ведомств, планированием гособороны, нормированием задач, оптимальным распределением ресурсов в соответствии с целями, а также надзором за всеми этим процессами.

"Рабочим органом премьер-министра, который занимается всем вышесказанным в его подчинении, была бы государственная канцелярия. Чтобы премьер-министр смог в конце концов начать заниматься вопросами гособороны в широком смысле, сначала надо изменить закон о правительстве", - пояснил бывший военный.

Керт добавил, что он придает очень большое значение сохранению за президентом роли главы гособороны. "Если эту роль у президента забрать, то мы вступим в противоречие с основополагающим принципом демократического государства - принципом разделения властей. Важность необходимых противовесов можно доказать нашей собственной историей", - сказал Керт, который возглавлял Силы обороны Эстонии в 1996-2000 годах.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в январе этого года созвал экспертный совет по конституции. Его задача - дать правительству к июню 2018 года рекомендации о том, следует ли внести в конституцию изменения или дополнения, и если да, то какие.

По оценке большинства членов совета, возглавлять государственную оборону Эстонии следует не президенту, а премьер-министру страны, который и так на практике руководит гособороной.