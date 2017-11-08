rus.err.ee

Куннас и Марусте: возглавлять гособорону должен премьер-министр ({{commentsTotal}})

Эстония
Лео Куннас (слева) и Райт Марусте.
Лео Куннас (слева) и Райт Марусте. Автор: ERR/Postimees/Scanpix
Эстония

По мнению подполковника в резерве Лео Куннаса и бывшего председателя Государственного суда Райта Марусте, полномочия главы гособороны следует передать от президента премьер-министру.

В конституции следует указать, что гособорону возглавляет премьер-министр, но не правительство, сказал Куннас в среду, 8 ноября, в интервью новостному порталу ERR.

"Не хотелось бы использовать выражение "колхоз", но правительство - коллективный орган, и принятие решений в нем требует времени. Достаточно быстро собрать правительство и найти консенсус не всегда удается. Должен быть один человек, который принимает решения и несет ответственность", - пояснил военный.

По мнению Куннаса, премьер-министр лучше справится с организацией гособороны, потому что у него есть власть и рычаги управления правительственными учреждениями, самоуправлениями и пр. в кризисной ситуации. "Считаю, что главой государственной обороны должен быть премьер-министр", - уверен он.

По мнению подполковника в резерве, принадлежность премьер-министра к политической партии не является риском. "То же самое можно сказать и о президенте, хотя формально он не входит ни в какие партии. Президент ведь может отказаться от членства в партии, но от своих воззрений он не освободится", - пояснил Куннас.

Марусте: конституция отстала от реальной жизни

Помимо гособороны, в конституции немало и других статей, которые устарели и отстали от реальной жизни, считает бывший председатель Госсуда и член экспертного совета по конституции Райт Марусте.

"Нынешняя ситуация Эстонии несравнима с той ситуацией, в которой страна была в первый период независимости. Но глава о гособороне там заимствована более-менее один в один", - сказал Марусте в среду радионовостям ERR.

Он пояснил, что по конституции гособорону возглавляет президент страны, хотя в действительности эти полномочия должны быть у премьер-министра. "Одна из тем, которая обсуждалась (на заседании экспертного совета) - действительно ли оправданно, что президент единолично возглавляет государственную оборону и объявляет мобилизацию. Это не вполне адекватно, потому что фактическая исполнительно-организационная власть находится у правительства", - добавил Марусте.

Юрист пояснил, что у президента отсутствует аппарат, который бы принимал и осуществлял необходимые решения. "Будь то объявление защиты республики. Должно ли это относиться к исключительной компетенции правительства или нужно также привлечь Рийгикогу, а если Рийгикогу, то в каком составе - все это нужно обсудить", - сказал Марусте.

Согласно действующей редакции конституции, президент возглавляет государственную оборону Эстонии, присваивает своим приказом воинские звания, вносит в парламент предложения об объявлении военного положения, мобилизации и демобилизации, а в случае крайней необходимости принимает такие решения самостоятельно. При президенте также действует совещательный совет по вопросам гособороны.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в январе этого года созвал экспертный совет по конституции. Его задача - дать правительству к июню 2018 года рекомендации о том, следует ли внести в конституцию изменения или дополнения, и если да, то какие.

По оценке большинства членов совета, возглавлять государственную оборону Эстонии следует не президенту, а премьер-министру страны, который и так на практике руководит гособороной.

По словам Марусте, экспертный совет не имеет компетенции и амбиций представлять свои предложения как истину в конечной инстанции. Решения о необходимости внести изменения в конституцию будут приниматься политиками.

"Но нет никаких сомнений, что конституция нуждается в изменениях, и не только в вопросе о гособороне. Один из авторов конституции Юри Адамс согласен с нами, что в конституции очень много вещей, которые устарели, и что реальная жизнь идет по-другому", - сказал юрист.

Редактор: Андрей Крашевский

гособорона


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Кто должен возглавлять государственную оборону?
ЭСТОНИЯ
Новый облик tallinna kaubamaja и ТЦ KRISTIINE
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
100-летие Октябрьской революции
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
07.11

Эстонский банк Coop Pank запустил мобильный банк

07.11

Инфляция в Эстонии ускорилась до 3,8% за счет подорожания продуктов

06.11

Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

06.11

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

06.11

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:19

Майгре и Керт: у президента нельзя забирать роль главы гособороны

17:15

В Старом Таллинне после реставрации открывается Бременская башня

16:58

Служебный пес Начо спас жизнь разыскиваемой в Ида-Вирумаа девушке

16:29

Устаревшие операционные системы могут заблокировать ID-карту

16:22

Куннас и Марусте: возглавлять гособорону должен премьер-министр

16:10

Сыэрд одобряет идею Рийсалу переложить соцналог с работодателя на работника

15:30

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

15:26

Эксперты по конституции: президенту не следует возглавлять гособорону

14:59

Соцдем Рейн Рандвер стал депутатом Рийгикогу

14:53

Nordica выйдет в прибыль благодаря председательству Эстонии в ЕС и холодному лету

14:22

ФОТО: в Каталонии протестующие перекрывают дороги

14:18

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

13:59

Обвиняемому в жестоком убийстве бездомного в Ласнамяэ грозит 15 лет тюрьмы

13:57

В Эстонии задумались о создании государственной базы данных кладбищ

Полезно знать

Топ читаемости
07.11

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

07.11

ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

07.11

Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

07.11

ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

07.11

ФОТО и ВИДЕО с дрона: первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован Обновлено

10:12

В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

07.11

Задачи вице-мэров Таллинна обозначены: Белобровцев заменит Кылварта, Новиков - Ааса Обновлено

07.11

Андрей, да? - Вадим. Таави Аас не смог сразу вспомнить имя своего коллеги

10:45

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

07.11

ФИФА оштрафовала Эстонию на 26 000 евро за хулиганство боснийских болельщиков

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:18

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

11:01

Во второй половине года рост промышленности замедлился

10:06

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

09:09

Пярнуский санаторий "Эстония" ищет нового руководителя

09:08

В среду днем без осадков, +3..+7

07.11

Подходят к концу учения Скаутского батальона в Латвии

07.11

Минюст: несколько заключенных обжаловали запрет на курение, одному разрешили курить Обновлено

07.11

Госпрокурор: деятельность задержанного агента ФСБ не имела отношения к ID-картам

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: