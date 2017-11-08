Куннас и Марусте: возглавлять гособорону должен премьер-министр

В конституции следует указать, что гособорону возглавляет премьер-министр, но не правительство, сказал Куннас в среду, 8 ноября, в интервью новостному порталу ERR.

"Не хотелось бы использовать выражение "колхоз", но правительство - коллективный орган, и принятие решений в нем требует времени. Достаточно быстро собрать правительство и найти консенсус не всегда удается. Должен быть один человек, который принимает решения и несет ответственность", - пояснил военный.

По мнению Куннаса, премьер-министр лучше справится с организацией гособороны, потому что у него есть власть и рычаги управления правительственными учреждениями, самоуправлениями и пр. в кризисной ситуации. "Считаю, что главой государственной обороны должен быть премьер-министр", - уверен он.

По мнению подполковника в резерве, принадлежность премьер-министра к политической партии не является риском. "То же самое можно сказать и о президенте, хотя формально он не входит ни в какие партии. Президент ведь может отказаться от членства в партии, но от своих воззрений он не освободится", - пояснил Куннас.

Марусте: конституция отстала от реальной жизни

Помимо гособороны, в конституции немало и других статей, которые устарели и отстали от реальной жизни, считает бывший председатель Госсуда и член экспертного совета по конституции Райт Марусте.

"Нынешняя ситуация Эстонии несравнима с той ситуацией, в которой страна была в первый период независимости. Но глава о гособороне там заимствована более-менее один в один", - сказал Марусте в среду радионовостям ERR.

Он пояснил, что по конституции гособорону возглавляет президент страны, хотя в действительности эти полномочия должны быть у премьер-министра. "Одна из тем, которая обсуждалась (на заседании экспертного совета) - действительно ли оправданно, что президент единолично возглавляет государственную оборону и объявляет мобилизацию. Это не вполне адекватно, потому что фактическая исполнительно-организационная власть находится у правительства", - добавил Марусте.

Юрист пояснил, что у президента отсутствует аппарат, который бы принимал и осуществлял необходимые решения. "Будь то объявление защиты республики. Должно ли это относиться к исключительной компетенции правительства или нужно также привлечь Рийгикогу, а если Рийгикогу, то в каком составе - все это нужно обсудить", - сказал Марусте.

Согласно действующей редакции конституции, президент возглавляет государственную оборону Эстонии, присваивает своим приказом воинские звания, вносит в парламент предложения об объявлении военного положения, мобилизации и демобилизации, а в случае крайней необходимости принимает такие решения самостоятельно. При президенте также действует совещательный совет по вопросам гособороны.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в январе этого года созвал экспертный совет по конституции. Его задача - дать правительству к июню 2018 года рекомендации о том, следует ли внести в конституцию изменения или дополнения, и если да, то какие.

По оценке большинства членов совета, возглавлять государственную оборону Эстонии следует не президенту, а премьер-министру страны, который и так на практике руководит гособороной.

По словам Марусте, экспертный совет не имеет компетенции и амбиций представлять свои предложения как истину в конечной инстанции. Решения о необходимости внести изменения в конституцию будут приниматься политиками.

"Но нет никаких сомнений, что конституция нуждается в изменениях, и не только в вопросе о гособороне. Один из авторов конституции Юри Адамс согласен с нами, что в конституции очень много вещей, которые устарели, и что реальная жизнь идет по-другому", - сказал юрист.