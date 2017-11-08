rus.err.ee

Сыэрд одобряет идею Рийсалу переложить соцналог с работодателя на работника ({{commentsTotal}})

Эстония
Айвар Сыэрд.
Айвар Сыэрд. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Член Финансовой комиссии Рийгикогу реформист Айвар Сыэрд поддерживает предложение Айвара Рийсалу по реформированию налогов на рабочую силу и не понимает, почему никто не поднимает этот вопрос в парламенте.

Айвар Рийсалу, который выдвинут кандидатом в вице-мэры Таллинна по вопросам предпринимательства в интервью ERR сказал, что в Эстонии следовало бы переложить налоги на рабочую силу с работодателя на работника.

Айвар Сыэрд считает такой подход очень правильным, но с одним дополнением – на работника надо переложить не все налоговое бремя, а его часть, а именно поделить социальный налог между работодателем и работником.

"Так это делается во многих странах, и если это изменение будет сделано, то изменятся и показатели Эстонии по налоговому бремени на рабочую силу для работодателей, они станут более сопоставимыми с другими странами", - пояснил Сыэрд.

По оценке Сыэрда, такое изменение также позволило бы работнику лучше понять, насколько велики на самом деле затраты работодателя на рабочую силу. Также, если работник начнет сам оплачивать часть социального налога, у него появится право требовать от государства более качественные социальные услуги.

"Я удивляюсь, почему до сих пор такая инициатива не была инициирована", - сказал Сыэрд.

Он отметил, что и сам бы инициировал такой законопроект, но для этого необходима помощь налоговых экспертов из Министерства финансов.

"Необходимо проанализировать практику других стран и найти оптимальные пропорции, как распределить бремя социального налога между работодателем и работником. При этом потребуется изменить и ряд разделов налогового законодательства, но это не будет слишком сложным. Также изменение не должно привести к уменьшению зарплаты работника", - прокомментировал бывший министр финансов Сыэрд.

Он отметил, что такое же предложение на протяжении нескольких лет поддерживает и Центральный союз работодателей, в инициированном недавно союзом пакете по реформе соцналога оно также есть.

В своем интервью ERR Рийсалу привел пример, что работник, получающий чистую зарплату в 1000 евро, обходится работодателю почти в 1700 евро.

Редактор: Надежда Берсенёва

айвар рийсалуайвар сыэрдналоги на рабочую силу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Кто должен возглавлять государственную оборону?
ЭСТОНИЯ
Новый облик tallinna kaubamaja и ТЦ KRISTIINE
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
100-летие Октябрьской революции
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
07.11

Эстонский банк Coop Pank запустил мобильный банк

07.11

Инфляция в Эстонии ускорилась до 3,8% за счет подорожания продуктов

06.11

Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

06.11

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

06.11

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:19

Майгре и Керт: у президента нельзя забирать роль главы гособороны

17:15

В Старом Таллинне после реставрации открывается Бременская башня

16:58

Служебный пес Начо спас жизнь разыскиваемой в Ида-Вирумаа девушке

16:29

Устаревшие операционные системы могут заблокировать ID-карту

16:22

Куннас и Марусте: возглавлять гособорону должен премьер-министр

16:10

Сыэрд одобряет идею Рийсалу переложить соцналог с работодателя на работника

15:30

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

15:26

Эксперты по конституции: президенту не следует возглавлять гособорону

14:59

Соцдем Рейн Рандвер стал депутатом Рийгикогу

14:53

Nordica выйдет в прибыль благодаря председательству Эстонии в ЕС и холодному лету

14:22

ФОТО: в Каталонии протестующие перекрывают дороги

14:18

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

13:59

Обвиняемому в жестоком убийстве бездомного в Ласнамяэ грозит 15 лет тюрьмы

13:57

В Эстонии задумались о создании государственной базы данных кладбищ

Полезно знать

Топ читаемости
07.11

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

07.11

ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

07.11

Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

07.11

ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

07.11

ФОТО и ВИДЕО с дрона: первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован Обновлено

10:12

В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

07.11

Задачи вице-мэров Таллинна обозначены: Белобровцев заменит Кылварта, Новиков - Ааса Обновлено

07.11

Андрей, да? - Вадим. Таави Аас не смог сразу вспомнить имя своего коллеги

10:45

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

07.11

ФИФА оштрафовала Эстонию на 26 000 евро за хулиганство боснийских болельщиков

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:18

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

11:01

Во второй половине года рост промышленности замедлился

10:06

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

09:09

Пярнуский санаторий "Эстония" ищет нового руководителя

09:08

В среду днем без осадков, +3..+7

07.11

Подходят к концу учения Скаутского батальона в Латвии

07.11

Минюст: несколько заключенных обжаловали запрет на курение, одному разрешили курить Обновлено

07.11

Госпрокурор: деятельность задержанного агента ФСБ не имела отношения к ID-картам

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: