Сыэрд одобряет идею Рийсалу переложить соцналог с работодателя на работника

Член Финансовой комиссии Рийгикогу реформист Айвар Сыэрд поддерживает предложение Айвара Рийсалу по реформированию налогов на рабочую силу и не понимает, почему никто не поднимает этот вопрос в парламенте.

Айвар Рийсалу, который выдвинут кандидатом в вице-мэры Таллинна по вопросам предпринимательства в интервью ERR сказал, что в Эстонии следовало бы переложить налоги на рабочую силу с работодателя на работника.

Айвар Сыэрд считает такой подход очень правильным, но с одним дополнением – на работника надо переложить не все налоговое бремя, а его часть, а именно поделить социальный налог между работодателем и работником.

"Так это делается во многих странах, и если это изменение будет сделано, то изменятся и показатели Эстонии по налоговому бремени на рабочую силу для работодателей, они станут более сопоставимыми с другими странами", - пояснил Сыэрд.

По оценке Сыэрда, такое изменение также позволило бы работнику лучше понять, насколько велики на самом деле затраты работодателя на рабочую силу. Также, если работник начнет сам оплачивать часть социального налога, у него появится право требовать от государства более качественные социальные услуги.

"Я удивляюсь, почему до сих пор такая инициатива не была инициирована", - сказал Сыэрд.

Он отметил, что и сам бы инициировал такой законопроект, но для этого необходима помощь налоговых экспертов из Министерства финансов.

"Необходимо проанализировать практику других стран и найти оптимальные пропорции, как распределить бремя социального налога между работодателем и работником. При этом потребуется изменить и ряд разделов налогового законодательства, но это не будет слишком сложным. Также изменение не должно привести к уменьшению зарплаты работника", - прокомментировал бывший министр финансов Сыэрд.

Он отметил, что такое же предложение на протяжении нескольких лет поддерживает и Центральный союз работодателей, в инициированном недавно союзом пакете по реформе соцналога оно также есть.

В своем интервью ERR Рийсалу привел пример, что работник, получающий чистую зарплату в 1000 евро, обходится работодателю почти в 1700 евро.