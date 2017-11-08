В Старом Таллинне после реставрации открывается Бременская башня

Заведующий отделом охраны памятников старины Таллинского департамента городского планирования Борис Дубовик подчеркнул, что эта башня уникальна. На ее втором этаже прекрасно сохранилась тюремная камера. От входа к ней ведет сводчатый коридор, заканчивающийся сохранившимися со Средневековья массивными дубовыми дверьми. В камере сохранились металлические кольца для приковывания заключенных, а ниже находится сухая уборная.

Бременская башня создана в начале XV века и получила название по фамилии жившего неподалеку горожанина. Первые два этажа четырехэтажной башни высотой 21,6 м использовались в качестве тюрьмы еще и в XVII веке, а с XVIII века там хранили порох. Два верхних этажа – оборонительные. На третьем этаже имеются амбразуры для орудий, а верхний этаж представляет собой открытую площадку с вымощенным булыжником водонепроницаемым полом. Во время второй мировой войны пострадало ограждение верхнего этажа, которое было восстановлено в 1959 году.

Дубовик отметил, что реставрация Бременской башни – это часть обширной программы восстановления городской стены и ее башен с целью ознакомления горожан и туристов с их богатой историей. Открытие башни – подарок департамента к 100-летию Эстонской Республики.