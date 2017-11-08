Актуальная камера 08.11.2017 (18:00)

В среду, 8 ноября, соцдем Рейн Рандвер принес должностную присягу в качестве депутата Рийгикогу.
По данным спортивного регистра, среди детей 5-19 лет, во всех уездах мальчики занимаются спортом больше, чем девочки.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
В среду, 8 ноября, четыре эстонских литератора проведут в Нарве открытую встречу с горожанами, на которой расскажут о своем творчестве.
О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения