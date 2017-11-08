Актуальная камера 08.11.2017 (20:00)

По состоянию на вечер среды сертификаты своих ID-карт обновило около 175 000 человек.
По данным спортивного регистра, среди детей 5-19 лет, во всех уездах мальчики занимаются спортом больше, чем девочки.
В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.
Ученые Тартуского университета доказали, что мумии, привезенные в Эстонию 200 лет назад, являются настоящими египетскими мумиями, которые принадлежат эпохе римского периода.
О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения