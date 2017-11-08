В четверг облачно, местами дождь, +3.. +7

Ночью Эстония останется на северо-западной периферии российского антициклона, а днем со Скандинавии приблизится ложбина низкого давления.

Ночью облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Во многих местах туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с, на островах и побережье 6-12 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +4, на островах и западном побережье до +6.

Днем в основном облачно. Местами дождь. Южный ветер усилится до 7-12 м/с, на островах и побережье 10-14 м/с, порывами до 17 м/с, к вечеру до 20 м/с. Температура воздуха от +3 до +7.