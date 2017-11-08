У самозанятых работников из-за перегрузки учащаются психические расстройства

Речь об этом шла на конференции, проведенной в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе, которая была посвящена гигиене и охране труда, безопасности рабочей среды и другим темам, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

Форма трудоустройства в течение последних десяти лет начала меняться. Сегодня классический рабочий день с 9 до 5 вечера в офисе замещают другие формы трудовых отношений - проектно-контрактная и удаленная работа. Также осваиваются новые профессии, которые зачастую сменяют друг друга.

"Люди больше не имеют трудовых отношений с работодателем, а оказывают услуги компаниям без трудоустройства. Это самое большое изменение. Доля самозанятых работников составляет примерно 15% трудозанятого населения ЕС. Могу поспорить, что этот процент в будущем заметно увеличится", - считает директор Всемирной конфедерации по трудоустройству Денис Пеннель.

Соответственно, возникают новые формы угроз для работников. Если в классическом производстве или на стройке несчастные случаи уменьшаются, то у людей, занятых умственным трудом, все чаще диагностируются психотравмы. Причины этого - переработка, невозможность определить окончание рабочего дня и одиночество.

"Люди начинают сгорать, потому что они не получают необходимый отдых, не отключаются от работы. Особенно, если ты круглосуточно 7 дней в неделю доступен, каждый раз реагируешь на письма, которые приходят, на новые вызовы. Это то, что в последнее время поменялось. Причиной многих несчастных случаев на работе становится усталость", - пояснила причины этого явления генеральный директор Инспекции труда Эстонии Марет Марипуу.

По словам Пеннеля, необходимо искать способы снизить психосоциальные риски из-за удаленной работы.

"Мы должны найти новые решения, которые связаны с новыми технологиями и инфосистемами. В то же время уже сейчас, когда мы работаем онлайн, можно проверить многое. Мы можем проверить количество рабочих часов. Или, например, сколько времени человек подключен к твоему компьютеру. Можно проводить видео-интервью по Skype или другим программам. Это новые способы узнать, как работают люди", - сказал директор Всемирной конфедерации по трудоустройству.

Тем не менее, несчастные случаи на производстве и падения с высоты по-прежнему лидируют в общей статистике производственных травм. Падения остаются распространенной травмой и среди офисных работников. Как говорят в Инспекции труда, лишь проведение тренингов и повышение осведомленности работников о технике безопасности могут снизить печальную статистику.