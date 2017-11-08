Парламент Франции лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на осведомленные парламентские источники.

Как сообщается, такое решение одобрило бюро Национального собрания - высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента. Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в Twitter фотографий одной из жертв группировки "Исламское государство" (ИГ), размещенных до этого террористами. Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство, передает ТАСС.

Снятие депутатской неприкосновенности с Ле Пен было необходимо для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы.

Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии, запечатлевшие жестокие расправы боевиков ИГ над пленниками, которые были в оранжевых комбинезонах. На одном из кадров было запечатлено обезглавленное тело, на другом пленник лежал под гусеницами танка, на третьем человека заживо сжигали в клетке. "Вот что такое ИГ", - подписала эти фотографии Ле Пен.

Тем самым она протестовала против высказываний телерадиожурналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и "Национальным фронтом". Почин лидера партии тогда поддержал и один из ее ближайших соратников Жильбер Коллар, также представляющий "Национальный фронт" в нижней палате французского парламента. Его за публикацию аналогичных снимков с результатами зверств боевиков ИГ лишили депутатской неприкосновенности еще в сентябре.

Теперь обоим политикам грозит преследование по статье "Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Максимальное наказание за эти действия, согласно французскому Уголовному кодексу, может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до €75 тыс.