На индийскую столицу опустился густой серый смог, в котором загрязнение воздуха многократно превысило допустимые нормы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в некоторых районах города уровень загрязнения превысил допустимую норму в 30 раз, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

Загрязнение воздуха традиционно наблюдается в Дели в зимний период, когда фермеры из соседних штатов сжигают солому, чтобы очистить поля к посевному сезону.

Также причинами смога становятся низкая скорость ветра, пыль со строек, сжигание мусора и использование фейерверков.

Загрязнение воздуха - одна из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии.

По данным переписи за 2011 год, население индийской столицы составляет 11 млн человек, с пригородами - 26 млн.

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