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Конституционный суд Испании признал незаконной декларацию о независимости Каталонии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Конституционный суд Испании.
Конституционный суд Испании. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Конституционный суд Испании в среду признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости, сообщает сайт газеты El Pais.

Ранее сообщалось, что 31 октября Конституционный суд Испании поддержал аннулирование принятой парламентом Каталонии декларации о независимости, передает Интерфакс.

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за декларацию независимости региона от Испании. За нее проголосовали 70 депутатов, против - 10, часть членов парламента бойкотировали ее.

После этого правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, затем Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Суд в Испании в середине октября постановил заключить под стражу двух лидеров общественных каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида. Глав этих организаций - Жорди Санчеса и Жорди Куишара - обвиняют в подстрекательстве к мятежу перед референдумом о независимости Каталонии, который прошел 1 октября. Их обоих взяли под стражу без права освобождения под залог.

Позже под стражу были взяты семь отстраненных от власти советников женералитата Каталонии.

Испания отправила Бельгии европейский ордер на арест Пучдемона, который обязывает любую страну-члена ЕС экстрадировать подозреваемого в течение 60 дней с момента получения запроса. Мадрид также просит о высылке четверых советников экс-главы Каталонии. В Испании их обвиняют в бунте, неподчинении властям и растрате общественных средств.

Между тем 5 ноября Пучдемон и четыре экс-министра каталонского правительства сдались полиции Бельгии, куда уехали из Каталонии. Бельгийское правосудие приняло решение об условном освобождении каталонских политиков, им запрещено покидать Бельгию без согласия следователя.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Редактор: Надежда Берсенёва

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