ФОТО: российские военные инспектируют центральный полигон Сил обороны и 1-ю пехотную бригаду

На этой неделе делегация российских военных в составе трех человек находится в Эстонии, чтобы в рамках Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинспектировать 1-ю пехотную бригаду и центральный полигон Сил обороны Эстонии.

Рапорт о результатах инспекции будет направлен всем государствам-членам ОБСЕ, сообщил Генеральный штаб Сил обороны.

Эстонские эксперты по контролю над вооружениями в этом году проверяли вооруженные силы Беларуси и участвовали в качестве наблюдателей в учениях "Запад", также эстонские эсперты участвовали в инспекциях, проводимых в других странах НАТО.

Согласно Венскому документу ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности государства-члены организации могут осуществлять инспекционные визиты в течение 48 часов, проверяя наземные объекты, площадью в 18 000 квадратных километров.

В рамках Венского документа члены ОБСЕ предоставляют друг другу обзор своих вооружений и личного состава, предоставляют доступ к военным подразделениям и базам, а также информируют в установленном порядке о военных учениях, в которых участвует определенное количество боевой техники или военнослужащих. В ОБСЕ входят 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.