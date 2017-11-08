Мэром Нарва-Йыэсуу переизбран Максим Ильин

На заседании горсобрания Нарва-Йыэсуу мэром новой административной единицы, созданной в результате слияния Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара в рамках административной реформы, подавляющим большинством голосов был переизбран беспартийный Максим Ильин.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщила "Актуальная камера".

За кандидатуру Ильина проголосовали 14 депутатов из 17. Теперь новый мэр будет управлять третьим по территории городом Эстонии, площадь которого составляет более 400 квадратных километров, но с населением всего 5000 человек.

По словам мэра Нарва-Йыэсуу, задач у новой администрации много, и она намерена быстро приступить к их реализации.

"Планов много, и с планами тянуть нельзя, потому что перед нами встает очень большое количество задач. Это доведение адмиреформы до ее логического окончания, это создание и утверждение порядков, чем мы уже начали заниматься. Сегодня утвердили устав нашего нового самоуправления, впереди соединение воедино обеих структур, волостной управы, городской управы, нового города Нарва-Йыэсуу, принятие новых порядков, у нас также есть проблемы которые находятся в Вивикоонна и Сиргала", - сказал Ильин.

30-летний Максим Ильин впервые возглавил горсобрание Нарва-Йыэсуу в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя градоначальника. На муниципальных выборах 15 октября этого года Ильин баллотировался по списку избирательного союза "Общий дом" и получил 248 голосов, что стало самым высоким результатом среди всех кандидатов.

В Нарва-Йыэсуу правящую коалицию создали "Общий дом" (8 мандатов) и Центристская партия (7). В оппозиции находится избирательный союз "Вместе вперед" (2 места).