Водителя столичного автобуса уволили за избиение пассажира с собакой

В таллиннском автобусе между водителем и пассажиром, который вошел в салон автобуса с собакой породы мопс без намордника, произошел конфликт, переросший из словесной перепалки в применение физической силы.

В результате инцидента водитель был уволен, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

Конфликт произошел в понедельник в автобусе 42-й линии, когда один из пассажиров сел в автобус с небольшой собакой породы мопс, на которой не было намордника.

Завязавшаяся словесная перепалка водителя с пассажиром переросла в физический конфликт, и водитель нанес удары владельцу собаки и еще одному пассажиру. После оперативного расследования инцидента муниципальная транспортная фирма расторгла трудовой договор с водителем.

"Мы пересмотрели видео, там все это видно, и после этого уже никаких разговоров не могло быть. Он уже здесь больше не работает", - подтвердил руководитель Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм.