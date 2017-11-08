Производители молока: открытие азиатских рынков позволит увеличить выпуск на треть

Молочные производители в Эстонии активно ищут выход на рынки третьих стран, поскольку азиатские контракты позволили бы местным фермерам на треть увеличить объемы производства.

Вопросы о том, как продать больше молока и молочных продуктов за границу и куда именно, обсуждался на прошедшей в Раквере конференции эстонских производителей молока, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

При этом состояние самой отрасли бизнесмены считают хорошим.

"Производство молока - очень конкурентоспособная отрасль сейчас. Стада у нас большие, количество молока на корову - тоже большое. Конечно, качество молока тоже очень хорошее", - сказала член правления Эстонской

сельскохозяйственной торговой палаты Тийна Сарон.

Хотя поголовье крупного скота в Эстонии понемногу сокращается, удои постоянно растут. Сегодня среднеэстонский показатель - 8832 килограмма молока в год с одной коровы. По этому показателю Эстония в Евросоюзе уступает лишь Дании, опережая соседей. Уже сегодня страна производит 180% молока от необходимого для нужд страны, и это не предел.

"У нас есть четкая стратегия в будущем производить один миллион тонн молока в год в Эстонии. Сегодня мы производим лишь 700 000 тонн. И фермеры, и государство видят, что это реально увеличить на треть. Это было бы реально, оптимально, и это дало бы рабочие места в сельской местности", - сказал председатель правления E-piim Яанус Муракас.

90% экспорта эстонского молока приходится на страны Евросоюза. Ранее значимым рынком сбыта была Россия, но санкции закрыли для эстонского молока эту дорогу, а сразу перестроиться эстонские производители не смогли.

"Сейчас она закрыта для нас, и мы ищем постоянно новые пути, куда продать свои продукты. Так пошла жизнь, что мы пытаемся адаптироваться к ситуации", - пояснила Сарон.

В последнее время Эстония ищет возможности выхода на азиатские рынки. Привлекательными считаются Индонезия, Филиппины, Япония, Корея и Китай. Даже небольшие по меркам Азии объемы поставок могут найти своих потребителей, к тому же Эстония может похвастаться качеством продукта.

"У нас чистая природа, и мы - северная страна. Например, та же Япония, куда мы продаем сыр, ценит скандинавское и северное качество даже больше, чем французское или испанское. Северная культура, дизайн, такие спокойные люди, такой характер очень хорошо подходит некоторым рынкам. Например, Японии", - считает Муракас.

В настоящее время молочные продукты из Эстонии экспортируются в 43 государства, не входящие в Евросоюз.