В Нарве начался фестиваль IdeeJazz

На начавшемся в среду джазовом фестивале IdeeJazz с 8 по 11 ноября жители Нарвы смогут посетить девять концертов мирового уровня.

Площадками для музыкальных импровизаций станут Нарвский замок, арт-резиденция и фойе Нарвского колледжа Тартуского университета, сообщила в среду, 8 ноября, "Актуальная камера".

Первыми гостями стартовавшего в среду фестиваля стали голландский коллектив New Rotterdam Jazz Orchestra и немецкий квартет KY Organic.

По мнению главного специалиста отдела культуры горуправы Нарвы Элианы Янно, фестиваль станет ярким событием в культурной жизни города.

"Фестиваль IdeeJazz, я думаю, станет настоящим подарком для нашего города. В рамках осенней столицы он украсит культурную программу. Фестиваль уже давно зарекомендовал себя в музыкальных кругах нашей страны и за ее пределами. Мы безумно рады, что в этом году IdeeJazz приехал к нам в город, и за это мы благодарны Олегу Писаренко - руководителю, организатору и талантливому музыканту, что он привез фестиваль - такой крупный, масштабный фестиваль, в наш город в этом году", - сказала Янно.

Сам организатор фестиваля надеется подарить хорошую музыку не только жителям, но и гостям города.

"Фестиваль IdeeJazz, вот тот формат, который мы сейчас обрели, фестиваль двух городов, я думаю, он себя оправдывает. Я жду не только коренных жителей, но и туристов, и гостей из других стран, и из других городов Эстонии, то есть джазовый фестиваль и вообще крупный музыкальный фестиваль - это мероприятие, развивающее регионы", - считает Писаренко.

Фестиваль завершится в субботу, 11 ноября, двумя концертами в Нарвском замке.