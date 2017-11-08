Египетским мумиям в Тартуском университете больше двух тысяч лет

Ученые Тартуского университета доказали, что мумии, привезенные в Эстонию 200 лет назад, являются настоящими египетскими мумиями, которые принадлежат эпохе римского периода.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщила "Актуальная камера".

Тартуский университет еще в начале девятнадцатого века получил в свою коллекцию мумии двух мальчиков, время смерти которых относится к период четвертого-второго века до нашей эры. Но археологи только в этом году смогли доказать, что речь идет о подлинных египетских мумиях. Кроме мумий мальчиков, в коллекции были мумии собаки и ибиса, а также различные амулеты и фигурки.

"Мумии животных, экспонированные вместе с мальчиками, оказались еще более раннего периода. Собака, по всей вероятности, испустила дух примерно на полторы тысячи лет раньше, чем мальчики. Это значит, что они не были вместе похорены", - сказала старший научный сотрудник в области

археологии и химии Тартуского университета Эстер Орас.

Анализы подтвердили, что мумифицированные мальчики умерли в возрасте 2-4 и 9-14 лет. С помощью томографических исследований специалисты попытались установить причину их смерти. "Этот вопрос остается открытым. На основе анализа томографического исследования можно сказать, что мальчики не умерли от каких-либо больших травм, перелома костей или несчастного случая. Ничего такого мы не нашли", - сказала Орас.

Исследованиями мумий занимались более двадцати экспертов и ученых из разных университетов. В проекте также участвовал лектор по антропологии из Италии.

"Я думаю, что родители мальчиков, когда хоронили их, и представить не могли об этом. Едва ли могли предвидеть,что они окажутся в Восточной Европе и останутся в художественном музее университета, ну конечно же, в хороших условиях. И все-таки хотелось бы, чтобы им здесь было спокойно и хорошо", - добавила Яаника Андерсон, руководитель Художественного музея Тартуского университета Яаника Андерсон, в котором выставлены мумии.