rus.err.ee

НАТО согласовало новые принципы военной структуры управления ({{commentsTotal}})

За рубежом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Министры обороны НАТО согласовали в Брюсселе новые принципы военной структуры управления альянса, сообщил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы договорились о принципах модернизации военной структуры управления НАТО. В том числе будет создано Атлантическое военное командование для обороны морских путей сообщения и коммуникационных линий между Европой и Северной Америкой и военное командования для более эффективного передвижения военных сил и снаряжения в Европе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Генсек НАТО отметил после первого прошедшего в рамках двухдневной встречи Североатлантического совета заседания, что модернизация повысит способность альянса быстро перемещать свои силы.

"С 2014 года мы делаем успехи в устранении бюрократических препятствий к перемещению войск через границы. Мы нуждаемся в достаточных транспортных возможностях, которые во многом связаны с частным сектором, и инфраструктуре, которая выдерживала бы тяжелую технику. Для этого НАТО модернизирует военные требования к гражданской инфраструктуре, - сказал Столтенберг. - В этом плане важно сотрудничество между частным сектором и ЕС, а также информирование министров транспорта стран-членов о новых требованиях".

По его словам, альянс и сейчас может перемещать силы и снаряжение через границы в Европе, но хочет делать это эффективнее и быстрее.

Министры обороны также договорились о создании нового центра координации киберобороны и согласовали рамки и принципы интеграции кибервозможностей стран-членов в миссии и операции НАТО.

"Я приветствую то, что теперь мы сможем использовать кибервозможности стран-членов в миссиях НАТО. Это показывает, что мы адаптируемся к изменившемуся миру. В то же время, это мало отличается от обычных возможностей, которыми страны-члены пользуются в рамках миссий НАТО", - сказал Столтенберг.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

натостолтенберг


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Кто должен возглавлять государственную оборону?
ЭСТОНИЯ
Новый облик tallinna kaubamaja и ТЦ KRISTIINE
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
100-летие Октябрьской революции
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
07.11

Из-за подорожания нефти потребительские цены к концу года вырастут

07.11

Эстонский банк Coop Pank запустил мобильный банк

07.11

Инфляция в Эстонии ускорилась до 3,8% за счет подорожания продуктов

06.11

Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

06.11

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:00

В четверг облачно, местами дождь, +3.. +7

21:49

К вечеру среды сертификаты ID-карт обновили 175 000 человек

21:48

Египетским мумиям в Тартуском университете больше двух тысяч лет

21:30

Союз авторов Эстонии: каждое десятое предприятие общепита использует музыку незаконно Обновлено

21:27

ФОТО и ВИДЕО: в Каталонии протестующие перекрыли несколько десятков трасс Обновлено

21:15

В 2018 году зарплаты учителей вырастут меньше, чем хотят педагоги Обновлено

21:14

Луйк: новая структура командования НАТО отражает важность коллективной защиты

21:13

В Пярну прошел фестиваль финно-угорской кухни

21:12

Производители молока: открытие азиатских рынков позволит увеличить выпуск на треть

20:59

В Нарве начался фестиваль IdeeJazz

20:47

НАТО согласовало новые принципы военной структуры управления

20:43

Актуальная камера 08.11.2017 (20:00)

20:12

Мэром Нарва-Йыэсуу переизбран Максим Ильин

20:06

Водителя столичного автобуса уволили за избиение пассажира с собакой

Полезно знать

Топ читаемости
07.11

КаПо задержала в Нарве предполагаемого агента ФСБ Обновлено

10:12

В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

07.11

ФОТО: видение архитекторов нового Tallinna Kaubamaja выставлено на народное голосование

07.11

ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

07.11

Без неожиданностей: вице-мэром Нарвы утвержден Алексей Евграфов

07.11

ФОТО и ВИДЕО с дрона: первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован Обновлено

07:42

СМИ: предполагаемый агент ФСБ пытался проникнуть в компьютерные сети Эстонии

07.11

Андрей, да? - Вадим. Таави Аас не смог сразу вспомнить имя своего коллеги

10:45

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

11:42

Опрос: 20% жителей Эстонии не знают, что наследство может состоять и из кредитов

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:40

Заканчиваются полномочия столичной горуправы

19:40

Группа экспертов трудится над усовершенствованием Конституции

14:18

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

11:01

Во второй половине года рост промышленности замедлился

10:06

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

09:09

Пярнуский санаторий "Эстония" ищет нового руководителя

09:08

В среду днем без осадков, +3..+7

07.11

Подходят к концу учения Скаутского батальона в Латвии

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: