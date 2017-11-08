НАТО согласовало новые принципы военной структуры управления

"Сегодня мы договорились о принципах модернизации военной структуры управления НАТО. В том числе будет создано Атлантическое военное командование для обороны морских путей сообщения и коммуникационных линий между Европой и Северной Америкой и военное командования для более эффективного передвижения военных сил и снаряжения в Европе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Генсек НАТО отметил после первого прошедшего в рамках двухдневной встречи Североатлантического совета заседания, что модернизация повысит способность альянса быстро перемещать свои силы.

"С 2014 года мы делаем успехи в устранении бюрократических препятствий к перемещению войск через границы. Мы нуждаемся в достаточных транспортных возможностях, которые во многом связаны с частным сектором, и инфраструктуре, которая выдерживала бы тяжелую технику. Для этого НАТО модернизирует военные требования к гражданской инфраструктуре, - сказал Столтенберг. - В этом плане важно сотрудничество между частным сектором и ЕС, а также информирование министров транспорта стран-членов о новых требованиях".

По его словам, альянс и сейчас может перемещать силы и снаряжение через границы в Европе, но хочет делать это эффективнее и быстрее.

Министры обороны также договорились о создании нового центра координации киберобороны и согласовали рамки и принципы интеграции кибервозможностей стран-членов в миссии и операции НАТО.

"Я приветствую то, что теперь мы сможем использовать кибервозможности стран-членов в миссиях НАТО. Это показывает, что мы адаптируемся к изменившемуся миру. В то же время, это мало отличается от обычных возможностей, которыми страны-члены пользуются в рамках миссий НАТО", - сказал Столтенберг.