Луйк: новая структура командования НАТО отражает важность коллективной защиты

Новая структура командования НАТО, которую министры обороны альянса согласовали в основных чертах в среду, отражает важность коллективной защиты, сказал министр обороны Юри Луйк.

"Коллективная защита — это основная задача НАТО, обусловленная статьей номер пять (Северо-атлантического договора — BNS"», - сказал Луйк журналистам из BNS и ERR в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время встречи министров обороны НАТО.

По его словам, союзники Эстонии долгое время не рассматривали Россию в качестве угрозы и в это время военная структура командования НАТО уделяла основное внимание проходившим вне территории альянса операциям по борьбе с терроризмом.

"Сейчас нет ни одного союзника, который не понимал бы, что основной задачей НАТО является коллективная защита, - сказал он в ответ на вопрос BNS о коллективной защите НАТО. - Новая структура командования отражает это понимание".

Министры обороны согласовали в основных чертах новую структуру командования, включающую в том числе создание Атлантического военного командования для обороны морских путей сообщения и коммуникационных линий между Европой и Северной Америкой и военного командования для более эффективного передвижения военных сил и снаряжения в Европе.

По словам Луйка, в НАТО шире обсуждаются морские стратегии, но конкретное военное командование касается прежде всего Северной Атлантики.

"Одно из крайне важных направлений деятельности — это обеспечение свободы морской навигации, что особенно важно в кризисной ситуации, поскольку очень многие силы прибудут на кораблях. Кроме того, обороноспособность США во многом основана на самолетоносцах", - сказал Луйк в ответ на вопрос BNS.

Для свободы морской навигации морская акватория Северной Атлантики должна быть защищена, сказал Луйк.

"Тем, как перемещать военные силы и снаряжение через Атлантический океан, много занимались во время холодной войны, теперь этот вопрос вновь заметно присутствует на повестке дня".