К вечеру среды сертификаты ID-карт обновили 175 000 человек

По состоянию на вечер среды сертификаты своих ID-карт обновило около 175 000 человек.

Дистанционно успешно обновили свои карты около 140 000 человек, в бюро обслуживания Lепартамента полиции и погранохраны (PPA) – 35 000 человек, сообщила BNS пресс-секретарь Департамента государственных инфосистем (RIA) Хелен Ульдрих.

В среду дистанционно обновили около 20 000 карт, а в бюро обслуживания к четырем часам дня около 3000.

"Приложение дистанционного обновления работает с прошлого четверга без крупных сбоев, число успешно проведенных обновлений растет с каждым днем. Нагрузка на приложение меньше всего с позднего вечера до раннего утра, то есть с 23 до 6 часов. Если обновление не удастся пройти с первой попытки, стоит попытаться сделать это снова через некоторое время. Сегодня обновление сертификатов занимало в среднем пять минут", - сказал во вторник руководитель отдела инфраструктуры RIA Тармо Ханга.

Поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт.