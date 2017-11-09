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Британский министр ушла в отставку из-за переговоров с Израилем ({{commentsTotal}})

За рубежом
Теперь Прити Пател сконцентрируется на своей работе в качестве депутата.
Теперь Прити Пател сконцентрируется на своей работе в качестве депутата. Автор: SCANPIX/AFP PHOTO
За рубежом

Британский министр международного развития Прити Пател подала в отставку на волне скандала, связанного с ее неофициальными встречами на отдыхе с представителями израильских властей.

Она находилась в командировке в Африке, когда информация о ее встречах стала достоянием общественности. В результате она была вынуждена прервать поездку и явиться к премьер-министру Терезе Мэй для беседы, передает в четверг Би-би-си.

В своем прошении об отставке Пател написала, что ее действия оказались ниже принципов открытости, которые она отстаивала и поддерживала.

Тереза Мэй поддержала решение Пател - особенно в свете появления новых деталей происшедшего.

Бывший член правительства в понедельник принесла извинения премьеру за состоявшуюся в августе несанкционированную встречу с израильскими политиками, среди которых был премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Однако затем стало известно, что в сентябре она провела еще две встречи, на которых не присутствовали официальные представители Британии.

Пател вошла в официальную резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит через черный ход и покинула здания спустя 45 минут.

Это уже вторая отставка в британском правительстве за последние семь дней. 1 ноября со своего поста ушел министр обороны Майкл Фэллон после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Редактор: Сергей Михайлов

скандалбританияприти пател


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