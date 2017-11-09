Букмекеры предрекают сборной Эстонии по футболу поражение в Хельсинки ({{commentsTotal}})
В четверг вечером в Хельсинки пройдет товарищеский футбольный матч между сборными Финляндии и Эстонии.
Согласно котировкам букмекеров, команда Финляндии - фаворит игры.
Эксперты британской конторы William Hill считают, что гости уйдут с поля без забитых мячей, а хозяева сумеют отличиться один или два раза.
Ставки на победу сборной Эстонии принимаются из расчета 11 к 2.
Поединок начнется в 19:00. В прямом эфире его покажет телеканал ETV2.
Рассудит поединок норвежская бригада арбитров. Главным судьей назначен 31-летний Ола Хоббер Нильсен. Помогать ему будут Джон-Майкл Кнутсен и Гейр Оскар Исаксен. Четвертый судья - Кай Эрик Стен.
Редактор: Сергей Михайлов