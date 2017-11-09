Букмекеры предрекают сборной Эстонии по футболу поражение в Хельсинки

В четверг вечером в Хельсинки пройдет товарищеский футбольный матч между сборными Финляндии и Эстонии.

Согласно котировкам букмекеров, команда Финляндии - фаворит игры.

Эксперты британской конторы William Hill считают, что гости уйдут с поля без забитых мячей, а хозяева сумеют отличиться один или два раза.

Ставки на победу сборной Эстонии принимаются из расчета 11 к 2.

Поединок начнется в 19:00. В прямом эфире его покажет телеканал ETV2.

Рассудит поединок норвежская бригада арбитров. Главным судьей назначен 31-летний Ола Хоббер Нильсен. Помогать ему будут Джон-Майкл Кнутсен и Гейр Оскар Исаксен. Четвертый судья - Кай Эрик Стен.