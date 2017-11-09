В третьем квартале темпы роста товарообмена Эстонии замедлились

По данным Департамента статистики, в третьем квартале нынешнего года экспорт товаров в Эстонию вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 4% а импорт – на 6%. По сравнению с I и II кварталом 2017 года, рост экспорта и импорта в III квартале замедлился.

В III квартале нынешнего года товаров экспортировано в стоимостном выражении на 3,1 миллиарда евро и импортировано – на 3,5 миллиарда евро. Дефицит товарооборота в третьем квартале составил 390 миллионов евро (в III квартале 2016 года – 302 миллиона евро), сообщила в четверг, 9 ноября, пресс-служба Департамента статистики.

Значительный рост экспорта в III квартале 2017 года был обусловлен увеличением вывоза металла и изделий из металла (54 миллиона евро), древесины и изделий из древесины (41 миллион евро), а также минеральной продукции (35 миллионов евро). При этом существенно сократился экспорт электрооборудования (на 90 миллионов евро). Наибольшее влияние на рост импорта оказало увеличение ввоза металла и изделий из металла (57 миллионов евро), механических машин (51 миллион евро), а также транспортных средств (45 миллионов евро). Ввоз электрооборудования сократился (48 миллионов евро).

За первые девять месяцев, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт товаров вырос на 8% и импорт – на 9%.

Показатели сентября

В сентябре 2017 года экспорт товаров уменьшился по сравнению с сентябрем прошлого года на 1%, а импорт увеличился на 1%. В сентябре 2017 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,1 миллиард евро, а импортировано в Эстонию – на 1,2 миллиарда евро.

Дефицит товарооборота составил 99,5 миллиона евро (в сентябре 2016 года он составлял 76,8 миллионов евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в сентябре были Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). Более всего экспорт сократился в Нидерланды (30 миллионов евро), куда вывезли меньше минеральной продукции.

Наиболее всего экспорт вырос в Германию (13 миллионов евро) и Финляндию (12 миллионов евро). В Германию увеличился преимущественно вывоз электрооборудования, а в Финляндию – экспорт металла и изделий из металла, а также механических машин.

Из товаров более всего экспортировалось в сентябре электрооборудование, древесина и изделия из древесины, а также различные промышленные изделия.

Более всего сократился вывоз электрооборудования (35 миллионов евро) и минеральной продукции (19 миллионов евро). При этом рост наблюдался в экспорте металла и изделий из металла, а также древесины и изделий из древесины.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в сентябре 73% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в сентябре на 1% и реэкспорт сократился на 7%.

В сентябре 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (10%).

Наибольший рост импорта наблюдался из России (18 миллионов евро) и Латвии (10 миллионов евро). Более всего сократился импорт из США и Венгрии.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также механических машин, металла и изделий из металла. Более всего увеличился ввоз металла, изделий из металла и механических машин, а уменьшился ввоз электрооборудования.