Дисциплинарная коллегия Государственного суда на этой неделе отстранила от должности судью из Нарвы Пилле Авер, которая во время судебного заседания подвергла жесткой критике женщину, пожелавшую развестись с мужем-мусульманином.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил Postimees, отметив, что судья Вируского уездного суда Пилле Авер потеряла самообладание на заседании 21 июня этого года, где обсуждалось абсолютно обычное гражданское дело: женщина хотела расторгнуть свой брак.

В числе прочего судья спросила на судебном заседании, находилась ли женщина в здравом уме, выходя замуж за мусульманина, или же брак был заключен только с целью получения денег.

"Почему вы разводитесь, и ожидает ли какого-нибудь другого мужичка новый брак? /.../ Вы не заслуживаете никакого уважения! /.../ Отдайте свой диплом! Вы позорите свою alma mater!" - сказала судья, согласно жалобе пожелавшей развестись женщины.

На основании жалобы женщины было инициировано внутреннее расследование. Дисциплинарная коллегия на этой неделе единогласно решила сместить Авер с должности - согласно Закону о судах, это самое строгое наказание за дисциплинарное преступление.

Решение коллегии можно обжаловать в течение 30 дней.

Пиллер Авер работает судьей в Нарве с 2 июля 2012 года. Пилле Авер (слева) была утверждена в должности судьи в 2012 году решением президента Ильвеса. Автор: Елена Руди/канцелярия президента