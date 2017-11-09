9 ноября из Вяэна-Йыэсуу на Ратушную площадь в Таллинне привезли главную рождественскую ель страны.

Ель срубили утром в четверг на дачном участке семьи Сааре, и примерно к 10 утра дерево было готово к перевозке.

После полудня дерево доставили на Ратушную площадь в эстонской столице. В настоящее время продолжается его установка.

Огни на рождественской ели зажгут 17 ноября. В этот же день на площади откроется рождественский рынок.

В этом году горуправе Кесклинна поступило 14 предложений на выбор рождественской ели, однако среди них подходящего дерева не нашлось. Пришлось обратиться к вариантам, предложенным в прошлом году, среди которых было несколько подходящих деревьев.