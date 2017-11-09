ФОТО: за рождественской елью для Таллинна на дачный участок приехала тяжелая техника

Сегодня, 9 ноября, на Ратушной площади установят главную рождественскую ель. Операция по ее доставке из дачного кооператива в Вяэна-Йыэсуу началась рано утром в четверг.

Рядом с дачным участком семьи Сааре, где растет выбранная ель, работы идут полным ходом.

По планам дерево должны привезти на Ратушную площадь после 12 часов. Огни на рождественской ели зажгут 17 ноября. В этот же день на Ратушной площади откроется рождественский рынок.

В этом году горуправе Кесклинна поступило 14 предложений на выбор рождественской ели, однако среди них подходящего дерева не нашлось. Пришлось обратиться к вариантам, предложенным в прошлом году, среди которых было несколько подходящих деревьев.