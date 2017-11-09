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Таави Аас о предстояших выборах мэра: наша фракция едина ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Сегодня в рамках заседания столичного городского собрания состоятся выборы мэра Таллинна, а также будет утвержден окончательно состав новой городской управы. Напомним, что кандидатами на посты столичных вице-мэров от Центристской партии ранее были утверждены Эха Вырк, Калле Кландорф, Андрей Новиков, Вадим Белобровцев, Тынис Мёльдер, Айвар Рийсалу и глава партии «Зеленые Эстонии» Зюлейха Измайлова. Кандидат на пост градоначальника от Центристской партии — Таави Аас, до этого момента исполнявший обязанности мэра Таллинна. По словам Таави Ааса, на своих предыдущих заседаниях центристы, которые имеют большинство голосов в горсобрании, показали свою сплоченность, поэтому в своей победе он не сомневается.



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