Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

Сегодня с 11-ти и до 16-ти часов на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Пуртсе полиция будет проверять у всех желающих водителей грузовиков данные тахографов и техническое состояние автомобилей. Данная проверка будет направлена на то, чтобы помочь водителям выявить недостатки и неисправности, о которых они могут не подозревать. Комментирует капитан патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.