Оборот VKG в третьем квартале вырос на 15%

Оборот концерна Viru Keemia Grupp (VKG) в третьем квартале составил 33,5 млн евро, что на 15% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

За три месяца было добыто в общей сложности 1,04 миллиона тонн товарного сланца (+67%). Заводы по производству сланцевого масла произвели в третьем квартале 125 000 тонн товарного масла (+21%). Объем производства за девять месяцев составил 400 500 тонн товарного масла (+52%).

Показатели объемов производства сланцевого масла оказали положительное влияние и на другие производственные показатели. В третьем квартале дочернее предприятие концерна VKG Energia произвело 115 гигаватт-часов электроэнергии, что на 11% больше чем за тот же период прошлого года.

За девять месяцев 2017 года VKG выплатил в государственный бюджет Эстонии около 28,5 млн евро в виде различных налогов и сборов.