В поисках пропавшего в Пярну молодого человека задействовали и беспилотник, но безрезультатно

Полиция не нашла объяснений тому, как смог бесследно исчезнуть молодой человек, передвигавшийся по центру Пярну, результатов не принесли даже поиски с помощью беспилотника.

Газета Pärnu Postimees написала, что полиция в ходе поисков пропавшего в Пярну молодого человека проверила все версии. Вместе с добровольцами обошли пустырь около его дома, для поисков использовали беспилотник, но результатов это не принесло, передает EER Uudised.

По словам старшего участкового Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо, друзья пропавшего молодого человека утверждают, что с Йоханнесом перед тем, как он пропал, никто не ссорился. Также они не заметили, чтобы у него была длительная вражда с кем-то. Скорее, он был спокойным молодым человеком.