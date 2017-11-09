Александр Беседин стал депутатом Таллиннского горсобрания

В представительном органе Таллинна он будет замещать своего коллегу по Центристской партии Игоря Ермакова, который представил заявление о приостановлении действия своих депутатских полномочий до 8 февраля 2018 года.

Сам Игорь Ермаков также не сумел попасть в горсобрание напрямую - в составе депутатского корпуса он заменил главного редактора муниципальной газеты "Столица" Александра Чаплыгина, который отказался от своего мандата.

Все трое на местных выборах баллотировались по списку Центристской партии в округе Ласнамяэ. Чаплыгина поддержали 905, Ермакова - 168, Беседина - 152 избирателя.

Александр Беседин в составе Таллиннского горсобрания предыдущего созыва был замещающим депутатом вице-мэра Калле Кландорфа.