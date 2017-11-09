В Нарве стартовала международная конференция на тему СМИ

В четверг, 9 ноября, в Нарве стартовала международная молодежная конференция по СМИ. В течение двух дней участникам расскажут о производстве и восприятии информации. В числе экспертов на конференции выступят в том числе главред телеканала ETV+ Дарья Саар, руководитель русского Delfi Юлия Родина и корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев.

Конференция, которая проходит в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета, проводится при поддержке Совета министров Северных Стран в Эстонии.

В течение двух дней конференции будут затронуты четыре главных темы: медиа и выборы; создание виртуального "Я": социальные медиа и молодежь; информационные войны и лживые новости; и медиа, молодежь и школа.

Сегодня, 9 ноября, с докладами выступят эксперты, среди которых главный редактор ETV+ Дарья Саара с докладом на тему "Медиа и молодежь Эстонии", а также пройдут параллельные сессии. В рабочих группах своим опытом с молодежью в числе прочих поделятся главред русского Delfi Юлия Родина и корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев. Они расскажут об информационных войнах и лживых новостях.

На второй день конференции, 10 ноября, пройдут три рабочие группы для молодежи в которых каждый сможет опробовать себя в роли репортера или журналиста.

Александр Цукерман с ПБК расскажет молодежи о том, как брать интервью у посла, журналист портала Postimees Николай Караев будет учить участников писать мнение, а корреспондент ETV+ Дмитрий Пастухов поделится опытом журналистских расследований.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.