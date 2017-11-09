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В Раквере молодежь украсит школы настенными рисунками к юбилею ЭР ({{commentsTotal}})

EV100
Учебные и молодежные учреждения Раквере будут украшены граффити.
Учебные и молодежные учреждения Раквере будут украшены граффити. Автор: pixabay.com
EV100

Учебные и молодежные учреждения Раквере к столетию Эстонской Республики будут украшены граффити. В связи с этим Раквереский культурный центр до 29 января открыл конкурс рисунков - призовой фонд составляет 5500 евро. 

По словам директора культурного центра Раквере Крыыт Ныммела-Мехиде, конкурс идей должен добавить общественному пространству молодежную нотку. Она пообещала, что лучшие идеи будут претворены в жизнь.

Граффити появятся на Раквереской реальной гимназии, Раквереской основной школе и здании детского дневного центра при Раквереском социальном центре. 

Проект связан с программой EV100, поэтому работы, которые поступят на конкурс, должны быть на юбилейную тематику и привлекать молодежь. 

Финансирует конкурс Целевой капитал гражданского общества, призовой фонд составляет 5500 евро. 

С победителем конкурса Раквереский культурный центр подпишет договор об исполнении работ.  

Премии получат победители в каждой из категорий - по одному на каждый объект: 

Здание Раквереской реальной гимназии (ул. Выйду, 67, Раквере) - торцевая стена со стороны ул. Выйду – 1850 евро. 

Здание Раквереской гимназии (ул. Таллинна, 29/ ул. Выйду, 26, Раквере) - стены у главного входа – 1500 евро.

Здание Раквереской основной школы (ул. Тарту, 2, Раквере), торцевая сторона с улицы Карья, главный вход – 1125 евро.

Здание детского дневного центра при Раквереском социальном центре.  (ул. Вильде, 2a, Раквере) - внешние стены – 1025 евро.

Срок подачи заявок и набросков – 29 января 2018 года, 14:00.

Редактор: Дина Малова

граффитиракверешколы


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