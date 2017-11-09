Валерий Корб возглавил фракцию центристов в горсобрании Кохтла-Ярве

Депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа Валерий Корб стал председателем фракции Центристской партии в Кохтла-Ярвеском городском собрании.

Соответствующее решение депутаты-центристы приняли накануне на своем заседании.

Вице-председателем центристской фракции выбрали исполняющую обязанности директора Кохтла-Ярвеской русской гимназии Светлану Владимирову.

Фракцию соцдемов в горсобрании возглавляет Эдуард Одинец.

На состоявшихся 15 октября выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест из 25. Пять мандатов досталось социал-демократам, лидер которых Эдуард Одинец показал лучший результат в личном зачете - его поддержали 700 избирателей.

Реформисты, которых на выборах в городе вел за собой вице-мэр Виталий Бородин, получили два мандата.