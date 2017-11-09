Первый отремонтированный по системе 2+1 участок шоссе Таллинн-Тарту открыт для движения

Участок шоссе Таллинн-Тарту около Анниквере-Неанурме, реконструкция которого началась в начале 2017 года, готов и частично открыт для участников дорожного движения. Строительство моста Суудари закончится в течение ноября.

На участке протяженностью 4,1 км построили дорогу по системе 2+1 полоса для обгона, которая разделена на две чередующиеся секции длиной 1,5 км и 1,3 км, сообщили в Департаменте шоссейных дорог. Для этого на протяжении всего участка дороги построили расширения для дополнительной полосы. Для избежания лобовых столкновений полосы 2+1 разделены металлическим ограждением, передает ERR Uudised.

Ширина двухполосной части дороги составляет 3,5+3,25 м, другой части – 3,75 м, ширина разделительной полосы 1,5 м, по обеим сторонам дороги находятся укрепленные обочины шириной 1,0 м.

На отремонтированном участке дороги обновили дорожное покрытие и дорожные знаки, сдвинули места для остановки автобусов и построили около них пешеходные дорожки. В местах, где уровень шума превышает разрешенные нормы, установили стены или валы.

В ходе работ построили новый трехполосный мост Суудари через реку Умбузи.

Разрешенная скорость движения на отремонтированном участке в зимнее время составляет 90 км/ч. Весной, если позволит погода, ее повысят до 100 км/ч.

Работы обошлись в 4,7 млн евро.