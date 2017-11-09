Главой Ekspress Meedia станет бывший руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау

Совет Ekspress Meedia, дочерней компании Ekspress Grupp, решил в 2018 году назначить членом правления и исполнительным директором компании бывшего до сих пор исполнительным директором Tele2 Eesti AS Арго Виркебау, который вступит в должность в первом квартале следующего года.

Виркебау с 2006 года был членом правления Tele2 Eesti AS, его опыт в сфере технологии поможет развитию в сфере дигитальных медиа, сообщила Ekspress Grupp бирже.

Виркебау – член эстонской ассоциации бизнес-ангелов EstBan, член совета выпускников Estonian Business School и член совета Эстонского фонда развития широкополосного интернета.

Прежний исполнительный директор и член совета AS Ekspress Meedia Андре Вескимейстер будет отозван из правления и продолжит работу в правлении AS Ekspress Grupp.

Арго Виркебау не принадлежат акции AS Ekspress Grupp.