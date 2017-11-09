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Окно возможностей откроется в 2018 году: Эстония будет искать 26 ТОП-чиновников ({{commentsTotal}})

Эстония
Александер Крюков, Урмет Коок
Эстония будет искать новых чиновников высшего звена.
Эстония будет искать новых чиновников высшего звена. Автор: ERR
Эстония

В следующем году у 26 высших должностных лиц Эстонии истекает срок служебных полномочий. Среди них как большое количество вице-канцлеров, так и руководители нескольких конституционных институтов.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что на государственной службе Эстонии работают 96 руководителей высшего звена: канцлеры и вице-канцлеры министерств, директора госканцелярии, гендиректора департаментов и инспекций, генеральный директор Центра тревоги, командующий Силами обороны и государственный архивариус.

Государственный секретарь Хейки Лоот сказал, что в 2018 году истечет срок должностных полномочий у 26 государственных служащих высшего звена.

Среди них 14 вице-канцлеров, а также, например, государственный контролер, командующий Силами обороны, гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны, глава КаПо, руководитель Спасательного департамента и сам государственный секретарь.

"Мы намерены проводить публичные конкурсы, как это и предусмотрено законом", - заверил Лоот.

По его словам, госканцелярия получит на эти цели дополнительные 29 000 евро - данную сумму выделили при составлении проекта госбюджета на 2018 год.

В соответствии с Законом об общественной службе, который вступил в силу в 2013 году, руководителей высшего звена для госучреждений в Эстонии путем открытых конкурсов выбирают сроком на пять лет. Но это правило не касается, например, назначений руководителей органов безопасности или же командующего Силами обороны.

Редактор: Сергей Михайлов



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