Эстония выделит еще 200 000 евро на смягчение кризиса на Востоке Украины

Министерство иностранных дел Эстонии выделит в общей сложности 200 000 евро для смягчения гуманитарного кризиса на Украине.

Как сообщает в четверг, 9 ноября, служба новостей "Радио 4", 100 000 евро будут выделены управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, и еще 100 000 - детскому фонду ООН ЮНИСЕФ.

По словам министра иностранных дел Свена Миксера, Эстония всегда поддерживала людей, нуждающихся в помощи в зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины, и намерена делать это и впредь.

Выделенные средства в том числе пойдут на различные образовательные проекты, на жилье для беженцев и закупку предметов первой необходимости.

По словам Миксера, за три года, на протяжении которых длится конфликт, Европейский союз и страны-члены в качестве гуманитарной помощи Украине выделили в целом 525 миллионов евро. Эстонский вклад с 2014 года составляет 6,7 млн евро.