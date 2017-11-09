Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

Банк Swedbank поднял прогноз реального экономического роста Эстонии на этот год на 0,7% до 4,2%.

В августе Swedbank прогнозировал на этот год в Эстонии экономический рост на 3,5%, а на следующий год – 3,2%. Согласно новому прогнозу Swedbank, в этом году экономический рост составит 4,2%, а в следующем 3,5%. На 2019 год банк прогнозирует экономический рост на 3%, что на 0,3% больше по сравнению с летним прогнозом.

По сообщению банка, экономический рост обусловлен преимущественно возросшим внутренним потреблением и инвестициями. Потребление удержится на высоком уровне благодаря росту доходов домохозяйств.

По сообщению банка, в Эстонии самый зрелый экономический цикл среди Балтийских стран. Банк также прогнозирует, что в Эстонии и Латвии замедлится рост потребительских цен, и отмечает, что изменения в налоговой системе повысят нетто-зарплаты во всех Балтийских странах.