Нарвская оппозиция не возглавила ни одну депутатскую комиссию

Во вторник в городском собрании выбирали членов 13-и депутатских комиссий, при этом предложенные оппозицией кандидатуры большинством депутатов поддержаны не были. Центристская фракция одной из причин такого положения называет неприемлемое поведение оппозиции в предвыборный период и на первых сессиях. А представители фракции "Наша Нарва" намерены отстаивать свои права в суде.

Напомним, что ранее 22 депутата центристской фракции не предложили представителям фракции "Наша Нарва", а это восемь депутатов, возглавить какую-то бы ни было депутатскую комиссию. Протестное голосование оппозиции, причем за депутатов от центристской фракции, привело к тому, что по чистой случайности заместителем председателя социальной комиссии нарвского горсобрания стала оппозиционерка Вера Григорьева.

Игнорирование большинством меньшинства продолжилось и на третьем по счету заседании городского собрания.

Во вторник выбирая членов 13-и депутатских комиссий, предложенные оппозицией кандидатуры большинством депутатов поддержаны не были. На вопрос "почему?" звучали разные версии.

Например, депутат Владимир Бутузов, который был избран зампредседателя комиссии по культуре и спорту, считает, что оппозиция и в предвыборный период, и на первых сессиях неправильно себя вела.

"Они провели очень бесчеловечную предвыборную компанию, обвиняя центристов во всех грехах, которые были и не были в нашем городе"

"Они провели очень бесчеловечную предвыборную компанию, обвиняя центристов во всех грехах, которые были и не были в нашем городе. Унижали, оскорбляли и обижали. Лично я нигде не позволял себе кого-то обидеть", - отметил Бутузов добавив, что оппозиция продолжила себя вести неприемлемо и на первых сессиях горсобрания.

Оппозиционная фракция "Наша Нарва", принимая во внимание поправки к закону о местном самоуправлении, считает, что депутат городского собрания имеет право быть членом хотя бы одной комиссии. А депутаты центристской фракции этого права их лишили. В качестве протеста пред каждым голосованием оппозиция объявляла десятиминутный перерыв.

"Такая ситуация — это демократия по-нарвски"

"В новой версии закона о местном самоуправлении сказано, что в комиссиях должны состоять члены разных фракций пропорционально. В таком случае "Наша Нарва" должна составлять четверть или 23% - пропорционально количеству голосов. Кроме того, каждый член горсобрания должен состоять хотя бы в одной комиссии. Сейчас же из 8 представителей фракции членами комиссий являются только три человека. Такая ситуация — это демократия по-нарвски, и убедительных причин этого нам так никто и не назвал. Аргумент о критике перед выборами звучит очень слабо. Разумеется, никто не может отключить соцмедиа и мы не можем отвечать за слова других. Я уверена, что никто из членов нашего списка никого лично не оскорблял», - заявила председатель фракции "Наша Нарва" Катри Райк.

Председатель нарвского горсобрания Александр Ефимов считает, что оппозиция должна быть, но, как говорят спортсмены, посмотрите на табло, какой счет — 22 на 8. Можно было проявить активность, переговорить с председателями комиссий, если кто-то из депутатов хотел быть в ее составе.

"Оппозиция должна быть, потому что без нее это было бы болото. Но оппозиция должна быть активная, конструктивная и разумная. А не направленная только на дестабилизацию и накручивание напряженности", - считает Ефимов.

По мнению Антса Кутти, заместителя председателя фракции "Наша Нарва" в горсобрании, поведение большинства — это прямое ущемление его прав как депутата. И отстаивать это право Антс Кутти намерен в суде.

"У меня, как у члена городского собрания, есть право, которое сейчас в этом зале отобрали незаконно, и мы обязательно обжалуем это в суде"

"Закон был изменен именно с той целью, чтобы в управлении любого местного самоуправления было больше демократии. И закон начал действовать 16 октября, на следующий день после выборов. И он дает право каждому депутату быть членом хотя бы одной комиссии городского собрания. И у меня, как у члена городского собрания, есть право, которое сейчас в этом зале отобрали незаконно, и мы обязательно обжалуем это в суде", - сказал Кутти.

Председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов готов пойти в суд за истиной в данном вопросе, хотя предпочел бы заключить договор между сторонами.

"Нормы закона новые, практика покажет, кто правильно их толкует. Но лучше решить вопрос вне судебного порядка, заключение договора между сторонами — это лучше, быстрее, дешевле и эффективнее. Но если договора не будет, то пусть суд скажет свое слово", - отметил Ефимов.