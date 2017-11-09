Нарвская оппозиция не возглавила ни одну депутатскую комиссию и готова подать в суд

Во вторник в городском собрании выбирали членов 13 депутатских комиссий - предложенные оппозиционной фракцией "Наша Нарва" кандидатуры большинством депутатов поддержаны не были. Оппозиционеры намерены отстаивать свои права в суде, так как уверены, что по новому закону каждый из них имеет право быть членом хотя бы одной комиссии.

Ранее 22 депутата центристской фракции не предложили никому из восьми представителей фракции "Наша Нарва" возглавить какую-то бы ни было депутатскую комиссию. Протестное голосование оппозиции, причем за депутатов от центристской фракции, привело к тому, что по чистой случайности заместителем председателя социальной комиссии нарвского горсобрания стала оппозиционерка Вера Григорьева.

Игнорирование большинством меньшинства продолжилось и на третьем по счету заседании городского собрания.

Во вторник, на выборах членов 13 депутатских комиссий, предложенные оппозицией кандидатуры большинством депутатов поддержаны не были. На вопрос "почему?" звучали разные версии.

Например, депутат Владимир Бутузов, который был избран зампредседателя комиссии по культуре и спорту, считает, что оппозиция и в предвыборный период, и на первых сессиях неправильно себя вела.

"Они провели очень бесчеловечную предвыборную компанию, обвиняя центристов во всех грехах, которые были и не были в нашем городе"

"Они провели очень бесчеловечную предвыборную кампанию, обвиняя центристов во всех грехах, которые были и не были в нашем городе. Унижали, оскорбляли и обижали. Лично я нигде не позволял себе кого-то обидеть", - отметил Бутузов, добавив, что оппозиция продолжила себя вести неприемлемо и на первых сессиях горсобрания.

Оппозиционная фракция "Наша Нарва", принимая во внимание поправки к закону о местном самоуправлении, считает, что депутат городского собрания имеет право быть членом хотя бы одной комиссии. А депутаты центристской фракции этого права их лишили. В качестве протеста перед каждым голосованием оппозиция объявляла десятиминутный перерыв.

"Такая ситуация — это демократия по-нарвски"

"В новой версии закона о местном самоуправлении сказано, что в комиссиях должны состоять члены разных фракций пропорционально. В таком случае "Наша Нарва" должна составлять четверть или 23% - пропорционально количеству голосов. Кроме того, каждый член горсобрания должен состоять хотя бы в одной комиссии. Сейчас же из 8 представителей фракции членами комиссий являются только три человека. Такая ситуация — это демократия по-нарвски, и убедительных причин этого нам так никто и не назвал. Аргумент о критике перед выборами звучит очень слабо. Разумеется, никто не может отключить соцмедиа и мы не можем отвечать за слова других. Я уверена, что никто из членов нашего списка никого лично не оскорблял", - заявила председатель фракции "Наша Нарва" Катри Райк.

Председатель нарвского горсобрания Александр Ефимов считает, что оппозиция должна быть, но, как говорят спортсмены, посмотрите на табло, какой счет — 22 на 8. Можно было проявить активность, поговорить с председателями комиссий, если кто-то из депутатов хотел быть в их составе.

"Оппозиция должна быть, потому что без нее это было бы болото. Но оппозиция должна быть активная, конструктивная и разумная. А не направленная только на дестабилизацию и накручивание напряженности", - считает Ефимов.

По мнению Антса Кутти, заместителя председателя фракции "Наша Нарва" в горсобрании, поведение большинства — это прямое ущемление его прав как депутата. И отстаивать это право Антс Кутти намерен в суде.

"У меня, как у члена городского собрания, есть право, которое сейчас в этом зале отобрали незаконно, и мы обязательно обжалуем это в суде"

"Закон был изменен именно с той целью, чтобы в управлении любого местного самоуправления было больше демократии. И закон начал действовать 16 октября, на следующий день после выборов. И он дает право каждому депутату быть членом хотя бы одной комиссии городского собрания. И у меня, как у члена городского собрания, есть право, которое сейчас в этом зале отобрали незаконно, и мы обязательно обжалуем это в суде", - сказал Кутти.

Председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов готов пойти в суд за истиной в данном вопросе, хотя предпочел бы заключить договор между сторонами.

"Нормы закона новые, практика покажет, кто правильно их толкует. Но лучше решить вопрос вне судебного порядка, заключение договора между сторонами — это лучше, быстрее, дешевле и эффективнее. Но если договора не будет, то пусть суд скажет свое слово", - отметил Ефимов.